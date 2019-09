Weltfußballer-Gala : Ter Stegen im Kreis der Großen - Klopp Favorit

In Mailand vergibt die FIFA ihre jährlichen Preise. Bei der Weltfußballer-Wahl könnten Ronaldo und Messi wieder leer ausgehen, bei den Welttorhütern droht Marc-André ter Stegen die Nebenrolle. Jürgen Klopp ist in seiner Trainer-Kategorie favorisiert.

von dpa

22. September 2019, 11:48 Uhr

In schicker Abendgarderobe wird Marc-André ter Stegen zu den Besten der Welt gehören.

Zusammen mit den Superstars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Virgil van Dijk sowie den Star-Trainern Jürgen Klopp und Pep Guardiola zählt der Nationaltorwart, dessen Unmut über seine Reservistenrolle unter Joachim Löw erheblichen Trubel ausgelöst hatte, zu den Auserwählten bei der Weltfußballer-Gala am Montag (20.30 Uhr) im Mailänder Teatro alla Scala. Wie im DFB-Team droht dem Keeper des FC Barcelona aber wieder nur die Nebenrolle.

«Wir werden sehen, der Beste wird gewinnen. Das sind großartige Torhüter», sagte der 27-Jährige, der wie die Brasilianer Alisson Becker (FC Liverpool) und Ederson (Manchester City) als «Welttorhüter des Jahres» nominiert ist. An Alisson, der die Copa América und mit den Reds die Champions League gewonnen hatte, geht aber eigentlich kein Weg vorbei. Nach dem Sieg in der Königsklasse werden auch Klopp gute Chancen auf die Auszeichnung zum Welttrainer eingeräumt.

Den wichtigsten Preis des Abends, der vor dem altehrwürdigen Opernhaus auf einem Roten Teppich beginnt, der dem Anlass entsprechend grün ist, machen Ronaldo, Messi und van Dijk unter sich aus. Der Niederländer, der ebenfalls zu Klopps Schützlingen gehört, hatte die beiden fünfmaligen Weltfußballer bereits bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres ausgestochen - er wäre der erste Abwehrspieler seit Fabio Cannavaro 2006, der die bedeutendste FIFA-Auszeichnung entgegennimmt.

«Man kann mich nicht mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo vergleichen», sagte van Dijk, der in der Premier League zum besten Spieler der vergangenen Saison gewählt worden war, allerdings bescheiden. Der Abwehrriese ist kein Mann der großen Worte - das Lob kommt von anderen. «Die letzten zwei, drei Jahre ist er bei Liverpool der Fels in der Brandung, auch in der Nationalmannschaft», hatte Löw gesagt. Die feierliche Gala wird für van Dijk wieder ein neues Erlebnis, Ronaldo und Messi sind dagegen Routiniers.

Der Portugiese und der Argentinier haben die Wahl jeweils fünfmal gewonnen, erst Luca Modric konnte vor zwölf Monaten die zehnjährige Ära der beiden beenden. Als van Dijk Ende August bei der Europa-Wahl triumphierte, saßen die beiden einträchtig und entspannt nebeneinander. Der verbissene Konkurrenzkampf scheint abzunehmen.

Ein deutscher Nationalspieler ist seit über einem Vierteljahrhundert nicht mehr ausgezeichnet worden. Lothar Matthäus war 1991 der erste Weltfußballer und gleichzeitig letzte deutsche Titelträger. Inzwischen vergibt der Weltverband aber ganze elf Auszeichnungen, sodass die Chancen zumindest auf kleinere Preise längst gestiegen sind. Klopp misst sich mit Guardiola, der mit Manchester City in einer von beiden überragenden Saison vor Liverpool die Premier League gewonnen hatte, und Mauricio Pochettino, der mit Tottenham Hotspur das Finale der Champions League verlor.

Bei der Kür der Weltfußballerin dürfte US-Weltmeisterin Megan Rapinoe, die mit ihrer Stimme gegen soziale Missstände und US-Präsident Donald Trump weit über den Fußball hinaus Bekanntheit erlangt hatte, gute Chancen haben. Unter anderem wird am Montag zudem die jeweilige Welt-Auswahl der Männer und Frauen verkündet und das schönste Tor des Jahres ausgezeichnet.