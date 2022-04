Torjäger John Verhoek (l.) hofft gegen Jahn Regensburg auf den dritten Heimsieg in Folge für den FC Hansa. FOTO: Lutz Bongarts 2. Fußball-Bundesliga Hansa Rostock strebt gegen Jahn Regensburg dritten Heimsieg an Von Tommy Bastian | 17.04.2022, 10:00 Uhr

Am 30. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga kann Hansa Rostock mit einem Heimsieg gegen Jahn Regensburg die 40-Punkte-Marke knacken und damit den vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.