Golf-Star : Tiger Woods plant erneutes Comeback Ende November

Das Turnier vom 30. November bis 3. Dezember im Albany Golf Club wird von Woods' Stiftung organisiert und gehört zu den inoffiziellen Events auf der amerikanischen PGA-Tour.

«Ich freue mich auf die Rückkehr. Albany ist dafür perfekt», sagte der ehemalige Weltranglisten-Erste. Der 14-fache Major-Gewinner hatte erst Ende September Gedanken über ein mögliches Karriereende geäußert.

Auch im Vorjahr war Woods nach langer Verletzungspause auf den Bahamas für wenige Monate zurückgekehrt. Zuletzt trat er im Februar bei der Dubai Desert Classic an. Dort musste er allerdings nach der Auftaktrunde aufgeben und sich anschließend im April zum vierten Mal am Rücken operieren lassen. Inzwischen ist der Superstar aus Kalifornien in der Weltrangliste bis auf Position 1180 abgerutscht.

