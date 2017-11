68er-Runde : Top-Golfer Kaymer beim Saisonfinale in Dubai vorn mit dabei

vergrößern 1 von 1 Foto: Kamran Jebreili 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 13:45 Uhr

Mit insgesamt 68 Versuchen lag der 32-Jährige auf dem geteilten zehnten Platz. Tagesbester war der US-Amerikaner Patrick Reed mit sieben Schlägen unter Par.

Beim Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten fällt auch die Entscheidung in der European-Tour-Gesamtwertung, in die Kaymer nach einem insgesamt schwachen Jahr aber nicht mehr eingreifen kann. Chancen auf die «Race to Dubai»-Krone haben noch die Engländer Tommy Fleetwood und Justin Rose sowie der Spanier Sergio Garcia. Kaymer hatte die Gesamtwertung vor sieben Jahren gewonnen.