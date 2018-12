Tour de Ski : Top-Ten-Plätze für deutsche Langläufer - «Total glücklich»

Bei der Tour de Ski setzen Florian Notz und Katharina Hennig Ausrufezeichen. Mit ihren starken Ergebnissen sind die beiden gut unterwegs in Richtung der Weltmeisterschaften in Seefeld. Am Neujahrstag geht es erst einmal in der Schweiz weiter.

von dpa

30. Dezember 2018, 16:40 Uhr

Stimmungsumschwung bei den deutschen Skilangläufern. «Total glücklich» war Katharina Hennig nach ihrem zehnten Platz auf der zweiten Etappe der Tour de Ski. Und «total cool» fand Florian Notz seinen neunten Rang, mit dem er dem Deutschen Skiverband das beste Saisonresultat bescherte.

Auf den Freistilrennen über 10 beziehungsweise 15 Kilometer schoben die beiden im Südtiroler Toblach die schwachen Resultate des Sprints am Vortag in den Hintergrund.

Der etwas verspätete Saisoneinstieg des 26-jährigen Schwaben aus Dettingen, der allenfalls verhaltene Auftakt auf der Kurzstrecke am Samstag und nun ein Topresultat - das machte Bundestrainer Peter Schlickenrieder Freude. «Was mir bei ihm besonders gefällt, ist, dass er das so geplant hat», lobte er Notz im Interview des ZDF. Auf Tagessieger Sergej Ustjugow (Russland) fehlten dem Schwaben 44,9 Sekunden. Lucas Bögl (31.) und Thomas Bing (32.) verpassten die Weltcup-Punkteränge knapp.

Die 22 Jahre alte Oberwiesenthalerin Hennig, die seit Beginn der Saisonvorbereitung in Oberstdorf lebt und trainiert, schaffte mit ihrem Resultat wie Notz die halbe Qualifikation für die im Februar im österreichischen Seefeld stattfindenden Weltmeisterschaften. «Dabei bin ich eigentlich gar nicht die Freistil-Spezialistin», sagte sie. Vor Beginn der Tournee hatte sie sich noch darüber beklagt, dass nur zwei Teilabschnitte im klassischen Stil gelaufen werden. Zweitbeste deutsche Läuferin war Victoria Carl (21.) beim Tagessieg der Russin Natalia Neprjajewa, die noch nie zuvor ein Weltcuprennen gewonnen hatte und nun das Gesamtklassement der Tour de Ski anführt.

Dass die deutschen Langläufer bei der Tour erste Akzente setzen, gehört seit mehreren Jahren zum Saisonaufbau. Sie zielen dabei weniger auf die Gesamtwertung als viel mehr auf gute Tagesresultate ab. Nächste Station der Tour ist am Neujahrstag das Val Müstair in der Schweiz, wo ein Skating-Sprint auf dem Programm steht.

Am Samstag waren Sandra Ringwald (23.) und Laura Gimmler (28.) als beste Deutsche im Viertelfinale des Sprints ausgeschieden. Den Sieg holte sich die Schwedin Stina Nilsson. Die Männer des Deutschen Skiverbandes enttäuschten und schieden alle in der Qualifikation aus, Notz war gar Drittletzter. Im Finale setzte sich der norwegische Topstar Johannes Hoesflot Klaebo durch.