Ski nordisch : Tour de Ski: Bögl und Hennig wieder in den Top 10

Die deutschen Skilangläufer haben bei der Tour de Ski im italienischen Toblach zwei weitere Top-10-Plätze geholt.

von dpa

01. Januar 2020, 14:15 Uhr

Lucas Bögl (Gaißach) erreichte in der 15-Kilometer-Verfolgung im klassischen Stil den achten Rang und damit das beste Ergebnis seiner Karriere in einem Einzelrennen. Katharina Hennig (Oberwiesenthal) kam im Jagdrennen über 10 Kilometer in klassischer Technik auf den neunten Rang.

Bei den Damen setzte sich Vorjahresgesamtsiegerin Ingvild Flugstad Östberg (26:51,5 Minuten) mit nur 0,4 Sekunden Vorsprung auf die Gesamtführende Therese Johaug (beide Norwegen) durch. Hennig lag 1:30,1 Minuten zurück. Bei den Herren gewann der nun auch im Gesamtklassement führende Russe Alexander Bolschunow in 38:14,9 Minuten vor seinem Landsmann Sergej Ustjugow (13,7 Sekunden zurück), Bögl hatte 47,9 Sekunden Rückstand.

Am Donnerstag pausiert die Tour, ehe von Freitag bis Sonntag in Val di Fiemme die letzten drei Etappen ausgetragen werden.