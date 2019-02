Drei Etappen in Dänemark : Tour startet 2021 in Kopenhagen - Kronprinz begeistert

Jetzt ist es offiziell: Die Tour de France beginnt 2021 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

von dpa

21. Februar 2019, 11:31 Uhr

«Die Tour de France kommt nach Dänemark. Ein Traum wird wahr», sagte Regierungschef Lars Løkke Rasmussen bei der Bekanntgabe im Kopenhagener Rathaus an der Seite von Tour-Direktor Christian Prudhomme. Auch Kronprinz Frederik war zu Gast.

Es passe perfekt, dass die größte Radrundfahrt der Welt in eine Radfahrernation wie Dänemark komme, sagte Løkke. «Radfahren ist nicht nur ein großartiger Sport, sondern auch eine Lebensweise.» Kronprinz Frederik sagte, stilecht auf Französisch: «Ich liebe die Tour de France.»

Die Tour 2021 beginnt demnach am 2. Juli mit einem 13 Kilometer langen Einzelzeitfahren in der Hauptstadt. Die zweite Etappe führt einen Tag später über 190 Kilometer und die riesige Storebæltbrücke von Roskilde nach Nyborg, die dritte am 4. Juli über 170 Kilometer von Vejle nach Sønderborg in der Nähe der deutschen Grenze an der Flensburger Förde.

Schon länger war Dänemark als Tour-Startort im Gespräch gewesen, der Termin war aber noch unklar. Prudhomme hatte die dänische Beteiligung am Mittwoch dem französischen Sender «Europe 1» bestätigt. Im Kopenhagener Rathaus sagte er nun, er sei beeindruckt von der Leidenschaft der Dänen für die Tour. Für die Menschen in Kopenhagen sei es völlig alltäglich, mit dem Rad zu fahren.

Dieses Jahr startet die Tour am 6. Juli in Brüssel, im darauffolgenden in Nizza. Der Giro d'Italia war im Jahr 2012 in Dänemark mit dem Start in Herning zu Gast.