Rad-WM in Innsbruck : Trixi Worrack holt fünften WM-Titel im Teamzeitfahren

Trixi Worrack ist fünf Tage vor ihrem 37. Geburtstag wieder Weltmeisterin im Teamzeitfahren. Sie holte den Titel in dieser Disziplin zum fünften Mal.

von dpa

23. September 2018, 13:23 Uhr

Die Radsportlerin aus Cottbus war zum Auftakt der Rad-WM in Innsbruck mit ihrem Canyon-Sram-Team, in dem auch die Saarbrückerin Lisa Klein fährt, nicht zu schlagen. Das Siegerteam brauchte über 54,1 Kilometer 1:01,46 Stunden. Der große Favorit Sunweb wurde mit 29 Sekunden Rückstand nur Dritter. Dazwischen schob sich noch Boels Dolmans aus Belgien (+22).

«Das ist ein ganz besonderer Titel für mich, gerade nach meiner Krankengeschichte von 2016. Außerdem ist es der letzte mit meinem Team, weil ich in der kommenden Saison für Trek fahre», sagte die Mannschafts-Weltmeisterin, deren Karriere vor zwei Jahren nach einem schweren Sturz - ihr musste eine Niere entfernt werden - am seidenen Faden hing. Auch aus diesem Grund fühlt sie besonders mit der nach einem Sturz querschnittsgelähmten Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel: «Meinen Sturz und die Folgen kann man natürlich nicht mit ihrem Fall vergleichen. Ich bewundere sie, wie sie damit umgeht.»

Trixi Worrack ist der Dauerbrenner des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). Die gebürtige Lausitzerin ist seit 1998 ununterbrochen bei Weltmeisterschaften am Start. In Innsbruck tritt sie noch im Einzelzeitfahren und im Straßenrennen an.