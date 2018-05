Spielpraxis : Übungsspiel in Eppan: Neuer testet als U20-Torwart

Drei Tage vor dem geplanten Länderspiel-Comeback gegen Österreich hat Manuel Neuer weitere Spielsicherheit gesammelt - und das auf ungewöhnliche Weise.

von dpa

30. Mai 2018, 14:23 Uhr

Der lange verletzte Kapitän stand im Übungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die U20 im Tor der Junioren-Auswahl, wie «Bild» online berichtet. Die A-Mannschaft setzte sich dank der Treffer von Thomas Müller und Julian Draxler mit 2:0 durch.

Neuer hat seine Belastung im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter gesteigert. Doch auch nach dem zweiten Übungsspiel gegen die U20-Auswahl will die Sportliche Leitung beim Kapitän «weiter von Tag zu Tag schauen», erklärte Co-Trainer Thomas Schneider in Eppan. «Das kann man mit Sicherheit noch nicht sagen», antwortete der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw auf die konkrete Frage, ob damit Neuers WM-Teilnahme bereits feststehe.

«Er hat auch einiges auf das Tor bekommen und er hat ein paar sehr gute Paraden dabei gehabt», berichtete Schneider. Der 32 Jahre alte Bayern-Profi soll am Samstag in Klagenfurt gegen Österreich sein erstes Länderspiel seit Oktober 2016 bestreiten. Danach will Löw entscheiden, ob Neuer hundertprozentig fit ist und mit nach Russland geht.

«Ich habe schwer in die Röhre geguckt, als Manuel nach seiner Verletzung sofort wieder durch die Bude geflogen ist. Seine Ausstrahlung ist einmalig. Er ist der Beste», erklärte Bayern-Kollege Niklas Süle. Auch der DFB-Trainerstab räumt Neuer eine Sonderstellung zu. «Wenn ein Torwart so unfassbar gut ist, möchte man ihm die Tür so lange wie möglich offen halten», sagte Schneider.