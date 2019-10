WM in Stuttgart : US-Frauen erneut Turn-Weltmeisterinnen - Rekord für Biles

Die Turnerinnen aus den USA sind erneut Team-Weltmeisterinnen.

von dpa

08. Oktober 2019, 17:03 Uhr

Angfeührt von der viermaligen Olympiasiegerin Simone Biles kamen die Amerikanerinnen am Dienstag bei der WM in Stuttgart in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle auf 172,330 Punkte und landeten damit wie 2018 in Doha vor Russland (166,529) und dem Überraschungs-Dritten Italien (164,796), der China (164,230) auf Rang vier verdrängte.

Die 22 Jahre alte Biles gewann bereits ihre 15. Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. Mit der 21. WM-Medaille ist sie nun alleinige Rekordhalterin. Zuvor war Biles gleichauf mit der Russin Swetlana Chorkina, die 20 WM-Medaillen gewonnen hatte.