Schmerzen im Knie : US-Skistar Vonn will bald über Rücktritt entscheiden

US-Skistar Lindsey Vonn will in den nächsten Tagen über ihren Rücktritt befinden. Sie brauche einige Tage zur Verarbeitung und um darüber zu entscheiden, wie es weitergehe, sagte eine Sprecherin des amerikanischen Skiteams.

von dpa

21. Januar 2019, 13:50 Uhr

Nach dem frustrierenden Ausscheiden beim Super-G in Cortina d'Ampezzo hatte die mit 82 Weltcup-Siegen erfolgreichste Skifrennfahrerin über ein sofortiges Karriereende gesprochen.

«Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiterfahren. Die Schmerzen in meinem Knie sind zu viel und ich weiß nicht, was ich noch machen soll dagegen», hatte die 34-jährige Vonn unter Tränen in den Dolomiten erklärt. «Ich hatte vier Operationen am rechten Knie und im linken ist mein Außenband kaputt», erklärte Vonn. Eigentlich wollte sie noch diese Saison zu Ende fahren und ihre Karriere nach den Speedrennen in Lake Louise Anfang kommenden Winters endgültig beenden.