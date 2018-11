Emotionen & Show in Abu Dhabi : Vettel will versöhnliches Formel-1-Finale

Formel-1-Pilot Sebastian Vettel will nach einer enttäuschenden Rennserie wenigstens einen versöhnlichen Saisonabschluss.

von dpa

21. November 2018, 07:17 Uhr

Beim emotionalen Abschiedswochenende für seinen Noch-Ferrari-Kollegen Kimi Räikkönen hofft der 31 Jahre Vierfach-Weltmeister auf seinen vierten Sieg auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Vettel konnte ebenso wie der alte und neue Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes auf dem Kurs schon dreimal gewinnen. 2010 machte Vettel dort auch seinen ersten WM-Titel perfekt.

In den vergangenen vier Jahren allerdings feierte Mercedes die Siege in Abu Dhabi. Teamchef Toto Wolff kündigte bereits «eine große Show» für die Fans an. «Wir können aufs Ganze gehen», verkündete er. «Der Druck ist weg.»

Das gilt aber nicht für Ferrari. Für den erneuten Angriff auf die Silberpfeile, die zum fünften Mal nacheinander die Titel in der Fahrer- und in der Konstrukteurswertung holten, wäre ein erbauliches Finale einer insgesamt verkorksten Saison für Ferrari auch eine Initialzündung.

Zudem dürfte Vettels Teamkollege Räikkönen eine gute Abschiedsvorstellung anvisieren. Der 39 Jahre alte Finne wird sein letztes Rennen im Wagen der Scuderia bestreiten und in der kommenden Saison für sein einstiges Einstiegsteam Sauber antreten.

Vor seinem letzten Grand Prix in der Königsklasse des Motorsports überhaupt steht Fernando Alonso. Der 37 Jahre alte Spanier, Weltmeister der Jahre 2005 und 2006, verlässt die Formel 1 nach 17 Jahren und über 300 Rennen, von denen er 32 gewinnen konnte. «Die Zeit ist für mich gekommen weiterzuziehen und ich freue mich darauf, das Ende der Saison und meiner Formel-1-Karriere mit einem positiven Auftritt zu beenden», sagte der McLaren-Pilot.