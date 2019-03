2. Liga : Vier Spielunterbrechungen: HSV feiert Kantersieg bei Pauli

Der HSV hat das Hamburger Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga für sich entschieden.

von dpa

10. März 2019, 15:37 Uhr

Dank der Treffer von Pierre-Michel Lasogga (32., 61.), Khaled Narey (53.) und Douglas Santos (88.) gewannen die Rothosen das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli mit 4:0 (1:0). In der Tabelle bleibt der HSV auf Rang zwei, St. Pauli ist weiterhin Vierter.

Nach einem schwachen Beginn auf beiden Seiten brachte Lasogga den HSV mit seinem elften Saisontor in Führung. Der Mittelstürmer reagierte nach einem Freistoß von Aron Hunt an die Latte am schnellsten und köpfte den Ball an St.-Pauli-Schlussmann Robin Himmelmann vorbei ins Tor. Narey, nochmals Lasogga und Douglas Santos machten den Sieg perfekt. St. Pauli hatte durch Ryo Miyaichi (46.) und Sami Allagui (56.) gute Torchancen, die beide von HSV-Keeper Julian Pollersbeck pariert wurden.

Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie vor 29 226 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion viermal kurzfristig unterbrochen, da in beiden Fanlagern Rauchtöpfe und Pyrotechnik gezündet wurden. In der 82. Minute mussten beide Teams kurzzeitig das Feld verlassen. Insgesamt waren rund um das Derby fast 2000 Polizisten im Einsatz. Der HSV-Mannschaftsbus wurde mit Farbbeuteln und Eiern beworfen.