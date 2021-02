Schweriner Champions-League-Turnier : Busto Arsizios Volleyballerinnen schlagen auch Rzeszow

Busto Arsizio wahrt im Schweriner Königsklassenturnier im Volleyball mit 3:0 über Rzeszow Chance auf Rang zwei im Pool A

Schwerin | Italien-Vertreter Unet e-work Busto Arsizio hat am späten Nachmittag beim Schweriner Champions-League-Turnier der Volleyballerinnen seine kleine Chance auf Platz zwei in Pool A am Leben erhalten. Im ersten Spiel des gestrigen zweiten Turniertages setzte...

