SSC Palmberg Schwerin : Coach Koslowski bleibt kämpferisch

Zwei Siege sind für die Volleyballerinnen des SSC Palmberg gegen den VfB Suhl nötig, um ein frühes Aus zu verhindern.

Schwerin | Am Mittwochabend hatte sich der Tabellendritte beim Sechsten VfB Suhl in der ersten von maximal drei Viertelfinal-Partien nach 142 Minuten 2:3 (30:28, 21:25, 17:25, 30:28, 11:15) geschlagen geben müssen und steht am Samstag (16.30 Uhr) im zweiten Duell unter großem Erfolgsdruck. „Natürlich sind wir enttäuscht, müssen aber auch anerkennen, dass Suhl ei...

