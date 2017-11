Volleyball : Meister SSC Schwerin nach 3:0 in Suhl weiter ungeschlagen

vergrößern 1 von 1 Foto: SSC Palmberg Schwerin 1 von 1

05.Nov.2017 | 11:07 Uhr

Meister SSC Palmberg Schwerin bleibt in der Volleyball-Bundesliga auch nach fünf Spieltagen ungeschlagen. Die Mecklenburgerinnen feierten am Samstagabend beim VfB Suhl Lotto Thüringen vor 1112 Zuschauern in der Multihalle Meiningen nach 71 Spielminuten einen glatten 3:0 (25:21, 25:12, 25:15)-Auswärtserfolg.

„Mit dem Spiel meiner Mannschaft bin ich wirklich sehr zufrieden.

Heute konnten wir, anders als sonst, die Last auf mehreren Schultern verteilen. Und alle haben einen guten Job gemacht“, sagte Trainer Felix Koslowski.

In einem einseitigen Spiel tat sich das Team des 33-Jährigen nur zum Beginn des ersten Durchgangs etwas schwer. Doch nachdem die Probleme in der Ballannahme und im Angriff behoben waren, übernahm der Liga-Primus das Zepter gegen den fortan weitestgehend überforderten und zahlreiche Fehler produzierenden Tabellenvorletzten. Dabei konnte es sich Koslowski sogar erlauben, Außenangreiferin Jennifer Geerties und die amerikanische Mittelblockerin Lauren Barfield zu schonen und dafür Akteurinnen aus der zweiten Reihe Spielpraxis zu ermöglichen. Für die beiden Stammspielerinnen rutschten die Neuzugänge Jelena Oluic (Serbien) und Beta Dumancic (Kroatien) in die Startformation des deutschen Rekordmeisters. Für Denise Hanke durfte ab Durchgang drei dann auch noch die Finnin Kaisa Alanko die Verantwortung auf der Zuspielposition übernehmen.

Beste Schweriner Spielerin war Louisa Lippmann. Die Nationalspielerin steuerte allein 15 Punkte zum Sieg ihrer Mannschaft bei.