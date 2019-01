Reise-Tagebuch : Mit dem SSC zum Savino del Bene Scandicci

Unser Reporter Ralf Herbst begleitet die Schweriner Volleyballerinnen zum Champions League-Spiel in Italien.

von svz.de

22. Januar 2019, 12:54 Uhr

13:12 Uhr - Die gute Nachricht: Es wird geflogen. Die schlechte: Nicht mit diesem Flugzeug. Ryanair sucht jetzt einen anderen Flieger, hat aber offenbar keinen in der Nähe verfügbar.

Eineinhalb Stunden Verspätung

13:06 Uhr - Das Flugzeug steht weiter in Schönefeld. Dabei sollte es in einer Viertelstunde in Bologna landen, von wo aus es für den SSC per Bus nach Florenz weitergehen soll.

Gerade meldet sich der Kapitän und sagt, dass das Mikro wieder geht. Doch es gibt ein neues Problem: Es gibt kein Wasser. Damit kann der Jet zwar fliegen, allerdings ohne Toiletten und auch ohne Kaffee...

12:36 Uhr - Eine Stunde Verspätung: Der Flieger steht immer noch auf Los. Im Cockpit ist ein Mikro defekt. Die Crew kann so nicht miteinander kommunizieren. Der Schaden muss erst behoben sein, so lange bleibt die Boeing 737 am Boden.

Ralf Herbst

Auf zur Champions League!

12:06 Uhr - In diesen Minuten startet der SSC mit Ryanair zum Auswärtsspiel der europäischen Königsklasse beim italienischen Vertreter Savino del Bene Scandicci. Der Flieger startet mit einer halben Stunde Verspätung von Berlin Schönefeld. Die Stimmung ist dennoch gut, voller Vorfreude auf das Spiel morgen Abend um 20.30 Uhr in Florenz.