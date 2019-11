SSC Palmberg Schwerin : Pokalverteidiger erneut im Halbfinale

Die Mecklenburgerinnen zogen am Sonntag vor 1578 Zuschauern in der Potsdamer MBS-Arena mit einem 3:1 (25:22, 25:21, 13:25, 25:20) nach 105 Spielminuten beim Bundesligarivalen SC Potsdam in das Halbfinale ein.

von Gert Glaner

24. November 2019, 16:32 Uhr

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben die nächste Hürde zur erfolgreichen Titelverteidigung im deutschen Pokal-Wettbewerb gemeistert. Die Mecklenburgerinnen zogen am Sonntag vor 1578 Zuschauern in der Potsdamer MBS-Arena mit einem 3:1 (25:22, 25:21, 13:25, 25:20) nach 105 Spielminuten beim Bundesligarivalen SC Potsdam in das Halbfinale ein und sind damit nur noch zwei Siege von ihrem insgesamt siebten Cupgewinn entfernt. In der Neuauflage des vorjährigen Halbfinals wähnten sich die Gäste nach den beiden ersten Abschnitten schon klar auf der Siegerstraße.

Acht Spiele in Meisterschaft und Pokal unbezwungen

Potsdam kam aber zurück und brachte das Team von Trainer Felix Koslowski ernsthaft in Schwierigkeiten. Beste Spielerin beim SSC war Zuspielerin Britt Bongaerts. Als erfolgreichste Punktesammlerinnen zeichneten sich die deutsche Nationalspielerin Kimberly Drewniok (17) und die Amerikanerin Mckenzie Adams (16) aus. Die Schwerinerinnen sind nunmehr acht Spiele in Meisterschaft und Pokal unbezwungen. Die bislang einzige Saison-Niederlage gab es zum Liga-Auftakt in der heimischen Palmberg Arena mit einem 2:3 gegen die Ladies in Black Aachen. Das Halbfinale, für das sich neben Schwerin der Dresdner SC, der VfB Suhl und Allianz MTV Stuttgart qualifiziert haben, ist für den 11. Dezember vorgesehen. Das Endspiel findet am 16. Februar 2020 in der Mannheimer SAP Arena statt. Dort hatten die Mecklenburgerinnen im Februar diesen Jahres mit einem Sieg über den späteren deutschen Meister aus Stuttgart ihren sechsten Pokalsieg perfekt gemacht.