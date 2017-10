Volleyball : SSC mit Schwierigkeiten zum Sieg

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv/Dietmar Albrecht 1 von 1

von mabo

erstellt am 18.Okt.2017 | 21:40 Uhr

Zweiter Sieg im zweiten Bundesliga-Spiel: Die Volleyball-Damen des SSC Palmberg haben am Mittwochabend nach 109 Minuten in der Bundesliga gegen die Roten Raben Vilsbiburg mit 3:1 (25:19, 19:25, 25:20, 25:23) gewonnen. Die 1541 Zuschauer in der Ballsporthalle Vilsbiburg sahen engagierte und kämpferische Gastgeberinnen, die dem amtierenden Meister und Supercup-Sieger vor allem mit den Aufschlägen das Leben schwer machten. Immer wieder wurden die Schwerinerinnen auf diese Weise in Bedrängnis gebracht – und konnten sich insbesondere durch Kombinationen über Louisa Lippmann die Punkte sichern und schließlich die drei Punkte einfahren.

„Ich freue mich total, dass wir diese wichtigen Punkte mitnehmen können. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, denn auch die schwierigen Phasen haben wir überstanden. Vilsbiburg hat eine gute Leistung gezeigt“, so SSC-Trainer Felix Koslowski nach dem Spiel, der überzeugt davon ist, dass nicht viele Mannschaften bei den Raben gewinnen werden und ihnen bescheinigt: „Bisher hat uns noch kein Team solche Schwierigkeiten bereitet.“

Der 33-Jährige unterstreicht aber auch, dass sein Team ebenfalls noch in der Findungsphase dieser noch jungen Saison sei und nun in Vorbereitung auf das nächste Match – am 25. Oktober gegen den SC Potsdam in eigener Halle (Anpfiff 19 Uhr) – insbesondere an seinen Annahmen feilen müsse.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt

SSC Palmberg: Szakmáry, Bettendorf, Lippmann, Krause, Geerties, Carocci, Alanko, Hanke, Dumancic, Barfield, Lohmann, Oluic, Schölzel