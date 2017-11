Volleyball: Schwerin vs. Jena : SSC mit voller Kapelle

vergrößern 1 von 1 Foto: Dietmar Albrecht 1 von 1

von Ralf Herbst

erstellt am 11.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Auf Facebook hat der SSC dieser Tage dem Vorschlag eines Fans eine Absage erteilt, der aus dem Spielkalender für den 25. November „mögl. Viertelfinale Pokal“, das „mögl.“ gestrichen wissen wollte. Das würde passieren, wenn das Viertelfinale erreicht sei, vorher nicht, hieß es von Seiten des deutschen Volleyballmeisters. Eine sportlich ehrenwerte Haltung, die zeigt, dass Felix Koslowskis Standardsatz – „Wir nehmen jeden Gegner ernst“ – im Verein auch tatsächlich gelebt wird.

Trotzdem bangt freilich beim SSC niemand ernstlich um das Weiterkommen heute um 16 Uhr im Achtelfinale des DVV-Pokals beim USV Jena. Zu krass sind die Unterschiede zwischen beiden Kontrahenten: Hier der in dieser Saison noch ungeschlagene deutsche Meister und Bundesliga-Primus, da das Schlusslicht der Regionalliga Ost. Auch wenn Letzterer sicherlich hochmotiviert alles in die Waagschale werfen wird: Was im DFB-Pokal immer mal wieder möglich ist und für ein erstauntes Aha oder auch hämische Lacher sorgt, käme im Volleyball einem Erdbeben gleich.

Erst recht, da Koslowski personell aus dem Vollen schöpfen kann. Die in der Vorwoche angeschlagen fehlenden Jennifer Geerties und Lauren Barfield sind wieder fit und können spielen. Dennoch sollten wohl die Mädels der „zweiten Reihe“ in Jena erste Wahl sein.

Um 8 Uhr bricht der SSC-Tross heute zu seiner zweiten Thüringen-Tour des Monats auf. Nach der Ankunft ist eine Lockerung geplant, ehe es ab 16 Uhr in der Dreifelderhalle des USV auf sportlichem Weg darum geht, das „mögl.“ aus dem Spielplan zu tilgen.