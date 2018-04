Volleyball : SSC Schwerin gewinnt erstes Halbfinale beim Dresdner SC mit 3:0

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin ist dem erneuten Titelgewinn einen wichtigen Schritt näher gekommen.

von svz.de

03. April 2018, 20:37 Uhr

Im ersten Halbfinale feierten die Mecklenburgerinnen am Dienstagabend vor 2800 Zuschauern in der Dresdner Margon Arena nach nur 74 Spielminuten einen 3:0 (27:25, 25:11, 25:16)-Erfolg beim Dresdner SC.

Das Rückspiel findet am kommenden Samstag in Schwerin statt. Ein mögliches Entscheidungsspiel ist für den 14. April in Dresden terminiert. Die Mannschaft, die zuerst zwei Spiele gewonnen hat, zieht ins Finale ein.