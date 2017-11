Erfolg in Park City : Walther auch Auftaktsieger im Viererbob-Weltcup

vergrößern 1 von 1 Foto: Rick Bowmer 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Nov.2017 | 08:09 Uhr

Mit seiner Crew Kevin Kuske, Christian Poser und Eric Franke fing der Sachse noch Weltmeister Johannes Lochner ab, der nach dem ersten Durchgang in Führung lag. Nach einem Patzer fiel der Berchtesgadener noch auf Rang vier zurück - zeitgleich mit dem Letten Oskars Melbardis. Platz zwei ging an den Kanadier Justin Kripps vor seinem Landsmann Chris Spring. Viererbob-Weltmeister Francesco Friedrich aus Oberbärenburg kam mit 0,14 Sekunden Rückstand auf Platz neun.

Stephanie Schneider zeigte in Park City eine starke Leistung. Bei ihrem Debüt auf der Olympia-Bahn von 2002 in Salt Lake City kam die Oberbärenburgerin auf Platz vier. Die WM-Vierte von 2016 verbesserte sich im zweiten Durchgang um einen Rang und hatte am Ende 0,40 Sekunden Rückstand auf die siegreiche US-Pilotin Jamie Greubel Poser. Zweite wurde die kanadische Olympiasiegerin Kaillie Humphries vor Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA. Europameisterin Mariama Jamanka kam mit Erline Nolte an der Bremse auf Platz sechs. Weltcupdebütantin Anna Köhler landete mit Ann-Christin Strack auf Platz acht.

