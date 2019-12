Englische 2. Liga : Wayne Rooney vor Debüt bei Derby County

Wayne Rooney steht vor seinem ersten Einsatz als Spieler beim englischen Zweitligisten Derby County.

von dpa

31. Dezember 2019, 13:52 Uhr

«Er ist fit, er kann anfangen, aber wird einige Spiele brauchen», sagte Assistenztrainer Phillip Cocu vor dem Spiel am Donnerstag gegen den FC Barnsley über den ehemaligen Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft.

Der 34-Jährige hat im August einen über 18 Monaten laufenden Vertrag als Spielertrainer unterschrieben, darf aber erst ab dem 1. Januar eingesetzt werden. Der frühere Manchester-United-Profi ging bis Oktober noch in der amerikanischen MLS für DC United auf Torejagd. Derby steht auf Rang 17 im Feld von 24 Teams.

«Es ist wichtig, dass er so schnell wie möglich ins Team kommt, so dass wir eine Struktur in unsere Mannschaft bekommen», sagte der ehemalige niederländische Nationalspieler Cocu. «Wenn man einen Spieler mit Rooneys Qualitäten, seiner Karriere und seiner Erfahrung hat, muss man froh sein, dass er da ist.»