Pamela Dutkiewicz und Cindy Roleder : 100 Meter Hürden: Zwei Medaillen für Deutschland

Die beiden deutschen Hürdensprinterinnen Dutkiewicz und Roleder müssen sich nur einer Weißrussin geschlagen geben.

von dpa

09. August 2018, 22:08 Uhr

Berlin | Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) und Titelverteidigerin Cindy Roleder (Halle/Saale) haben bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin Silber und Bronze über 100 Meter Hürden gewonnen. Das Duo musste sich am Donnerstag in 12,72 und 12,77 Sekunden nur Elvira Herman aus Weißrussland (12,67) geschlagen geben. Ricarda Lobe aus Mannheim landete in 13,00 Sekunden auf Rang fünf.

dpa