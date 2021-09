US Open : 18 Jahre alte Qualifikantin Raducanu gewinnt US Open

New York liebt Außenseiter. Zwei davon im Finale der US Open? Genial. Im größten Tennis-Stadion der Welt bekamen die Fans dann nicht nur starke Leistungen zu sehen, sondern erlebten auch Geschichte.

New York | Mit einem Ass hat die erst 18 Jahre alte Emma Raducanu sensationell die US Open gewonnen und in einem Teenagerinnen-Finale Tennis-Geschichte geschrieben. Die Britin holte am Samstag (Ortszeit) als erste Qualifikantin den Titel bei einem Major-Turnier. Die Nummer 150 der Weltrangliste bezwang die nur gut zwei Monate ältere Kanadierin Leylah Fernande...

