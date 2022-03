Traditionswettbewerb : PSV-Ringer Bekirov beim Petermännchen-Pokal auf dem Podest

In Krebsförden fand der 27. Petermännchen-Pokal statt. Der PSV konnte aber viele seiner bisher erfolgreichen Aktiven coronabedingt nicht aufbieten.

Schwerin | Lautsprecher-Durchsagen, brüllende Trainer, Kinder mit Kampfgeist und ab und zu werfen die Punktrichter einen Tennisball über die Ringermatte, wenn die kleinen Ringer nicht auf den Kampfrichter hören: Der Petermännchen-Pokal-Wettbewerb im Freistil der PSV-Ringer in Schwerin ist eine Veranstaltung voller Emotionen. Und so starteten in diesem J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.