Rückstand gedreht : 3:2 gegen Niederlande: Tischtennis-Frauen im EM-Finale

erstellt am 16.Sep.2017 | 14:22 Uhr

Die Mannschaft von Bundestrainerin Jie Schöpp lag bereits mit 1:2 zurück, als die Weltranglisten-Neunte Han Ying noch einen 0:2-Satzrückstand gegen die niederländische Nummer eins Li Jie aufholte. Im entscheidenden fünften Einzel gewann Shan Xiaona dann mit 3:2 Sätzen gegen Britt Eerland.

Die deutsche Nummer zwei hatte zum Auftakt mit 1:3 gegen Li Jie verloren. Anschließend glich Han Ying durch einen klaren 3:0-Sieg gegen Eerland zum 1:1 aus. Nach einer knappen 2:3-Niederlage von Nina Mittelham gegen Kim Vermaas lag die deutsche Mannschaft erneut zurück. Doch den in China geborenen Han Ying und Shan Xiaona gelang noch einmal die Wende. Der Endspiel-Gegner am Sonntag wird im zweiten Halbfinale zwischen Rumänien und Russland ermittelt. Die deutsche Mannschaft gewann den EM-Titel zuletzt drei Mal nacheinander. Davor wurden die Niederländerinnen vier Mal in Serie Europameister.