Zwei Niederlagen : 3x3-Basketballerinnen verpassen Olympia-Qualifikation

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben die Teilnahme bei der olympischen Premiere dieser Disziplin verpasst.

Graz | Das Team um WNBA-Profi Satou Sabally verlor beim Qualifikationsturnier ihre letzten beiden Gruppenspiele und schaffte es damit nicht ins Viertelfinale. Nur die besten drei Teams des Turniers erhalten ein Ticket für die Sommerspiele in Tokio. Die favorisierten Teams aus Frankreich (12:21) und den USA (12:21) erwiesen sich jeweils als zu stark. Am Do...

