Sport live im TV am 7. September 2018 : TV-Planer: Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller live

von Christopher Bredow

07. September 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Freitag, 7. September 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

US Open live im TV und Live-Stream: Herren-Halbfinale live

Auf Eurosport ist am Freitag Motorradsport live zu sehen. Ab 9 Uhr zeigt der Sportsender den die freien Trainings zum Großen Preis von San Marino in der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse live im TV und Livestream. Zudem wird ab 16 Uhr die 13. Etappe bei der Vuelta a Espana live im Free-TV und Stream übertragen. Für die Radsportler geht es auf die 175,5 Kilometer lange Strecke von Candás nach Valle de Sabero.

Am Freitag zeigt Eurosport außerdem das Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft live im Fernsehen. Ab 18.30 Uhr ist die Begegnung von Deutschland gegen Mexiko live im TV und Livestream zu sehen. Am Abend wird ab 22 Uhr dann das Halbfinale der Herren bei den US Open live im TV und Livestream übertragen. Dann spielt Rafael Nadal gegen Juan Martin del Potro und Kei Nishikori gegen Novak Dokovic. Auf der Internetseite von Eurosport kann ein kostenloser Stream abgerufen werden.

Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller live im TV und Live-Stream

Für den langjährigen Profi von Borussia Dortmund und ehemaligen Nationaltorhüter Roman Weidenfeller findet am Freitag ein Abschiedsspiel statt. Jürgen Klopp betreut die Mannschaft der "BVB Allstars", in der unter anderem Jan Koller und Kevin Großkreutz auflaufen, und Peter Stöger coacht das Team "Roman and Friends", für das unter anderem Lukas Podolski und Michael Ballack im Einsatz sind. Ab 18.30 Uhr zeigt Sport1 das Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller live im TV und Livestream auf sport1.de. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Freitag, 7. September 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

