DEL : Adler Mannheim gewinnt erneut Topduell - Spektakel in Berlin

Der EHC Red Bull München ist nach dem zweiten verlorenen Topspiel gegen die Adler Mannheim binnen vier Tagen die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga los.

Neuss | Die Adler gewannen verdient mit 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) und holten damit den neunten Sieg in Serie in München. Bereits am Sonntag zuvor hatte das Team von Trainer Pavel Gross in Mannheim gewonnen. Durch den erneuten Sieg zogen die Adler in der Tabelle am EHC vorbei. Die Negativserie der Münchner im Dauer-Spitzenduell der DEL mit Mannheim schien schon i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.