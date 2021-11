Euroleague : Alba Berlin siegt überraschend gegen Maccabi Tel Aviv

Alba Berlin ist in der Euroleague eine Überraschung gelungen.

Berlin | Der Basketball-Bundesligist gewann vor 4099 Zuschauern in Berlin gegen den israelischen Serienmeister Maccabi Tel Aviv mit 91:86 (45:35). Für den deutschen Meister war es der erste Erfolg der vierte in dieser Saison und gegen Maccabi der erste in der neuen Euroleague. Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson mit 19 und Christ Koumadje mit 12 Pun...

