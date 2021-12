Basketball : Alba Berlin verliert den Klassiker gegen Bayern München

Die Basketballer des FC Bayern München haben nach dem Euroleague-Champion auch den Bundesliga-Meister besiegt.

Berlin | Das Team von Trainer Andrea Trinchieri setzte sich mit 80:73 (41:38) bei Alba Berlin durch und festigte damit seine Spitzenposition in der Liga. Erst am Donnerstag hatten die Münchner mit 83:71 gegen den internationalen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul gewonnen. Für Alba war es bereits die vierte Liga-Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Is...

