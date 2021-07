ATP-Turnier : Altmaier im Viertelfinale von Kitzbühel

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Kitzbühel erreicht.

Kitzbühel | Der letztjährige French-Open-Achtelfinalist gewann 6:4, 6:4 gegen den Italiener Marco Cecchinato, der bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris sogar schon im Halbfinale stand. Altmaier trifft in der Runde der letzten acht Spieler auf den Italiener Gianluca Mager. Erst in der vorigen Woche hatte sich Altmaier beim ATP-Turnier im kroatischen Umag bis ins ...

