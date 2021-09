Tischtennis : Auch Top-16-Turnier ohne Ovtcharov und Boll

Nach ihrem Verzicht auf die Mannschafts-EM in Rumänien werden die beiden deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov auch an diesem Wochenende beim europäischen Top-16-Turnier in Thessaloniki fehlen.

Thessaloniki | Seit dieses Ranglistenturnier 2015 das vorherige „Europe Top 12“ abgelöst hat, hieß der Sieger bei den Männern immer Ovtcharov oder Boll. Diesmal gehört neben dem WM-Zweiten Mattias Falck aus Schweden auch der Weltranglisten-18. Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken zu den Favoriten. „Für mich ist es meine erste Teilnahme am Top 16, da aufgrund d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.