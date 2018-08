Sport live im TV am 12. August 2018 : TV-Planer: Testspiel - Borussia Dortmund gegen Lazio Rom live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 12. August 2018.

von Christopher Bredow

12. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Sonntag, 12. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

BVB - Lazio Rom live im TV und Live-Stream: Testspiel live

Die ARD überträgt am Sonntag ab 12 Uhr die European Championships live im TV und Livestream. Neben der Leichtathletik-EM sind dann auch unter anderem Wettkämpfe im Wasserspringen, Radsport und Kunstturnen live zu sehen. Eurosport steigt um 15 Uhr in die Live-Berichterstattung ein. Zuvor läuft auf dem Sportsender ab 11 Uhr Motorradsport mit den Rennen zum Großen Preis von Österreich in der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live im TV. Kostenlose Livestreams gibt es in der ARD-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport.

Sport1 zeigt am Sonntag ab 15.25 Uhr das Testspiel des SC Freiburg gegen Real Sociedad live im TV und Livestream auf sport1.de. Zudem läuft auf Sky Sport News HD ab 17.25 Uhr das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Lazio Rom live im TV und Live-Stream. Auf der SSNHD-Internetseite gibt es BVB gegen Lazio Rom live im Stream zu sehen.

Das ZDF überträgt derweil den DFL-Supercup 2018 live im Free-TV. Ab 20.15 Uhr ist das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München live im TV und Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen. Auf dem Streaming-Portal laola1.tv kann ab 22 Uhr der spanische Supercup mit der Partie des FC Barcelona gegen FC Sevilla live im Stream mitverfolgt werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 12. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 11 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Österreich - Moto3-Klasse live (Rennen)"

11 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Österreich - Moto3-Klasse live (Rennen)" Sport1, 11.45 Uhr: "Motorsport live: Porsche Carrera Cup live - 2. Rennen am Nürburgring"

11.45 Uhr: "Motorsport live: Porsche Carrera Cup live - 2. Rennen am Nürburgring" ARD, ab 12 Uhr: "European Championships live: Golf, Wasserspringen, Kunstturnen, Radsport, Leichtathletik-EM live"

ab 12 Uhr: "European Championships live: Golf, Wasserspringen, Kunstturnen, Radsport, Leichtathletik-EM live" Eurosport, 12.15 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Österreich - Moto2-Klasse live (Rennen)"

12.15 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Österreich - Moto2-Klasse live (Rennen)" Eurosport, 13.45 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Österreich - MotoGP-Klasse live (Rennen)"

13.45 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Österreich - MotoGP-Klasse live (Rennen)" WDR, 13.55 Uhr: "Regionalliga Nordost live: Rot-Weiß Erfurt gegen Chemnitzer FC live"

13.55 Uhr: "Regionalliga Nordost live: Rot-Weiß Erfurt gegen Chemnitzer FC live" Sat.1, 14 Uhr: "DTM live: Rennen am Brands Hatch live"

14 Uhr: "DTM live: Rennen am Brands Hatch live" Eurosport, 15 und 19 Uhr: "European Championships live: Radsport und Leichtathletik-EM live"

15 und 19 Uhr: "European Championships live: Radsport und Leichtathletik-EM live" Sport1, 15.25 Uhr: "Fußball-Testspiel live: SC Freiburg gegen Real Sociedad live"

15.25 Uhr: "Fußball-Testspiel live: SC Freiburg gegen Real Sociedad live" Sky Sport News HD, 17.25 Uhr: "Fußball-Testspiel live: Borussia Dortmund gegen Lazio Rom live"

17.25 Uhr: "Fußball-Testspiel live: Borussia Dortmund gegen Lazio Rom live" ZDF, 20.15 Uhr: "DFL-Supercup live: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München live"

20.15 Uhr: "DFL-Supercup live: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München live" laola1.tv, 22 Uhr: "Spanischer Supercup live: FC Barcelona gegen FC Sevilla live im Stream"