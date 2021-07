138. Session des IOC : Bach: Olympia gibt „Menschen Vertrauen in die Zukunft“

IOC-Chef Thomas Bach hält die Olympischen Spiele in Tokio für ein wichtiges Signal in der Corona-Pandemie.

Minato City | Olympia werde „den Menschen Vertrauen in die Zukunft geben“, sagte der 67-Jährige in Japans Hauptstadt zum Auftakt der 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees. Die um ein Jahr verschobenen Sommerspiele werden trotz anhaltender Corona-Sorgen in Tokio ausgetragen. „Wir hatten jeden Tag Zweifel“, bekannte Bach und berichtete von „schlafl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.