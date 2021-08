Olympia : Bahnrad-Duo Friedrich/Hinze gewinnt Silber im Teamsprint

Die nächste Medaille für Deutschland bei Olympia in Tokio: Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze holen im Bahnrad-Teamsprint Silber.

Izu | Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze haben bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben Silber gewonnen. Die Weltmeisterinnen mussten sich am Montag im Finale den Chinesinnen Bao Shanju und Zhong Tianshi geschlagen geben. Die neuen Olympiasiegerinnen hatten im Velodrome von Izu zuvor in 31,804 Sekunden einen Weltrekord aufgestellt. Bronze ging an die Ru...

