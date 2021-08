Olympia : Bahnradsprinter Levy im Keirin-Halbfinale

Ex-Bahnrad-Weltmeister Maximilian Levy hat bei den Olympischen Spielen das Halbfinale im Keirin erreicht.

Izu | Der 34-Jährige aus Cottbus schaffte in Izu als Vierter in seinem Viertelfinal-Lauf das Weiterkommen. Stefan Bötticher (Chemnitz) schied dagegen in seinem Rennen als Fünfter aus. Das Halbfinale wird in zwei Läufen mit jeweils sechs Fahrern ausgetragen. Levy hat im sogenannten Kampfsprint die größten Erfolge seiner Karriere gefeiert. In London 201...

