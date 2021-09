Tennis-Grand-Slam-Turnier : Barty und Bencic bei US Open weiter

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty ist bei den US Open in New York in die dritte Runde eingezogen.

New York | Die Wimbledonsiegerin aus Australien gewann gegen die 18 Jahre alte Turnier-Debütantin Clara Tauson aus Dänemark 6:1, 7:5. Bei 5:3 im zweiten Satz vergab Barty einen Matchball und ließ das dänische Tennis-Talent wenig später ausgleichen, dann machte sie das Weiterkommen aber perfekt. Ihre nächste Gegnerin ist am Samstag Shelby Rogers aus den USA od...

