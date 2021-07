Major League Baseball : Baseball-Partie nach Schüssen vor Stadion abgebrochen

Schüsse vor dem Stadion haben zum Abbruch der Partie zwischen den Baseball-Teams der Washington Nationals und der San Diego Padres geführt.

Washington | Zuschauer flohen am Samstagabend von den Tribünen, als im sechsten Inning beim Stand von 8:4 für die Padres die Schüsse zu hören waren. Nach Angaben von Ashan Benedict, stellvertretender Polizeichef des Metropolitan Police Department in Washington, sind bei einem Schusswechsel zwischen Menschen in zwei Autos drei Personen verletzt worden, wie die U...

