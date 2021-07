Transfers : Basketball-Nationalspieler Saibou wechselt nach Dijon

Der umstrittene Basketball-Nationalspieler Joshiko Saibou wird auch in der kommenden Saison in Frankreich spielen.

Dijon | Der 31 Jahre alte Guard wechselt zu JDA Dijon Basket, wie der Club aus der französischen Ersten Liga bekanntgab. In der letzten Saison hatte Saibou, der am Sonntagabend mit der deutschen Mannschaft zu den Olympischen Spielen nach Tokio fliegen wird, in Frankreich für Champagne Basket gespielt. Saibou war im Sommer 2020 von den Telekom Baskets Bo...

