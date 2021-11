NBA : Basketball-Profi Sexton verpasst restliche Saison

Basketball-Profi Collin Sexton wird wegen einer schweren Knieverletzung die komplette restliche NBA-Saison verpassen.

Cleveland | Über die Meniskusoperation am linken Knie informierte sein Verein Cleveland Cavaliers. Der 22 Jahre alte Aufbauspieler ist einer der Topprofis der Cavaliers, die in dieser Saison um einen Playoff-Platz in der besten Basketball-Liga der Welt kämpfen. ...

