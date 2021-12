Rekord : Basketball-Superstar Curry markiert Dreier-Rekord in der NBA

Basketball-Superstar Steph Curry hat den Dreier-Rekord der NBA gebrochen und auf 2977 verwandelte Würfe von hinter der Drei-Punkte-Linie verbessert.

New York | Der wichtigste Spieler der Golden State Warriors überholte beim 105:96 gegen die New York Knicks am Dienstagabend (Ortszeit) den bisherigen Rekordhalter Ray Allen, der den Spitzenplatz vor zehn Jahren übernommen und seine Karriere mit 2973 Dreiern beendet hatte. Allen brauchte für seine Ausbeute 1300 Spiele, der 33 Jahre alte Curry stellte den Rekord ...

