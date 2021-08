Europameisterschaft in Wien : Beachvolleyball-Duos mit Siegen beim EM-Auftakt

Die deutschen Beachvolleyballerinnen sind erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet, alle vier Duos gewannen ihre Auftaktspiele.

Wien | Karla Borger und Julia Sude setzten sich nach dem enttäuschenden Olympia-Abschneiden in Tokio in Wien gegen die Spanierinnen Daniela Alvarez Mendoza und Angela Lobato Herrero mit 21:18, 21:16 durch. Im zweiten Vorrundenspiel trifft das Duo aus Düsseldorf am Mittwochnachmittag nun auf Barbora Hermannova und Marie-Sara Stochlova aus Tschechien. Mit eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.