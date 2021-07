Trotz Corona : Beachvolleyballer freuen sich über „olympisches Flair“

Den Beachvolleyball-Vizeweltmeistern Clemens Wickler und Julius Thole gefällt die Atmosphäre in Tokio trotz der ganzen Corona-Auflagen bei den Olympischen Spielen.

Shinjuku City | „Langsam merken wir, wie echt Vorfreude aufkommt. Auch wegen Corona waren wir ja schon sehr unsicher, wie das hier aussehen wird. Es ist durchaus ein olympisches Flair aufgekommen durch die Riesen-Mensa und das Zusammenkommen der vielen Sportler“, sagte Thole der Deutschen Presse-Agentur. „Klar geht man nicht so in den Austausch mit den anderen, we...

