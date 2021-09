Tennis-Olympiasieger : Becker: „Der beste Zverev, den ich bis jetzt gesehen habe“

Boris Becker hat die Entwicklung von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev trotz der Halbfinal-Niederlage bei den US Open und des erneut verpassten Grand-Slam-Titels gelobt.

New York | Ihm habe „die Art und Weise, wie Sascha gespielt hat, sehr gut gefallen“, sagte der dreimalige Wimbledonsieger im Eurosport-Podcast „Das Gelbe vom Ball“ und betonte: „Das ist einfach der beste Zverev, den ich bis jetzt gesehen habe.“ Glaube an Grand-Slam-Titel Der 24 Jahre alte Hamburger hatte bei dem Grand-Slam-Turnier in New York im Halbfinale...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.