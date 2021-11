Tennis-Olympiasieger : Becker traut Zverev Grand-Slam-Sieg und Nummer eins zu

Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker traut Olympiasieger Alexander Zverev in naher Zukunft einen Grand-Slam-Titel und den Sprung auf Platz eins der Weltrangliste zu.

München | „Mein Tipp ist, er wird nächstes Jahr sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen und die Nummer eins werden“, sagte Becker im Eurosport-Podcast „Das Gelbe vom Ball“. „Ob er aber am Ende des Jahres die Nummer eins sein wird, da werden Daniil (Medwedew) und Novak (Djokovic) mitreden. Aber er wird in irgendeinem Moment des nächsten Jahres die Nummer eins we...

