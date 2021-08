Sommerspiele in Tokio : Belgiens Männer erstmals Hockey-Olympiasieger

Belgiens Männer sind erstmals Hockey-Olympiasieger.

Shinagawa City | Der Weltmeister gewann das packende Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen Australien mit 3:2 im Shoot-Out. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Florent van Aubel hatte die Belgier in der 32. Minute in Führung geschossen. Tom Joseph Wickham sorgte in der 47. Minute für den Ausgleich. Held des Shoot-Outs war Torhüter Vincent V...

