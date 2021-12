Weltcup in Hochfilzen : Biathlon-Überraschung: Kühn gewinnt Sprint

Biathlet Johannes Kühn hat erstmals in seiner Karriere ein Weltcup-Rennen gewonnen.

Hochfilzen | Der 30 Jahre alte Skijäger aus Reit im Winkl setzte sich im Sprintrennen von Hochfilzen vor dem Schweden Martin Ponsiluoma durch. Über die zehn Kilometer musste Kühn einmal in die Strafrunde und lag am Ende in 26:05,00 Minuten 14,3 Sekunden vor dem ebenfalls einen Fehler schießenden Schweden. Der fehlerfrei gebliebene Anton Smolski aus Belarus wurde b...

