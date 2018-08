Sport live im TV am 16. August 2018 : TV-Planer: BinckBank Tour live - 4. Etappe

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 16. August 2018.

von Christopher Bredow

16. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Donnerstag, 16. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

BinckBank Tour live im TV und Live-Stream: 4. Etappe live

Auf Eurosport ist am Donnerstag Radsport live im Free-TV zu sehen. Ab 14.30 Uhr zeigt der Sportsender die vierte Etappe bei der BinckBank Tour live im TV und Livestream. Für die Radsportler geht es auf die 166,3 Kilometer lange Strecke von Blankenberge nach Ardooie. Zudem überträgt Eurosport ab 17 Uhr das 6. Arctic Race of Norway live im TV und Stream. Am Abend ist ab 19.15 Uhr außerdem die U20-Fußball-WM der Frauen mit dem Viertelfinale von Frankreich gegen Nordkorea live im TV und Livestream zu sehen. Auf der Internetseite von Eurosport kann ein kostenloser Stream abgerufen werden.

Sport1 zeigt derweil ab 19 Uhr Motorsport live im Fernsehen. Dann ist die FIA World Championship Rallye in Deutschland live im TV und Live-Stream auf sport1.de zu sehen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 16. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

